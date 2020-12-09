Константин Никольский засудил Первый канал за использование своих песен

09.12.2020, 12:12, Новости дня

Бывший гитарист групп «Воскресенье» и «Цветы» Константин Никольский отсудил у Первого канала 265 тыс. рублей за использование своих песен в проекте «Голос 60+», сообщили в Мосгорсуде.

Музыкант в исковом заявлении потребовал взыскать с канала 500 тыс. рублей, по 250 тыс. за каждую из песен, использованных в эфире «Голос 60+» в 2019 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение суда. Речь идет о песнях «Один взгляд назад» и «Музыкант», Никольский написал к ним слова и музыку, а также является их исполнителем.

Артист отметил, что он не давал разрешения на использование композиций Первым каналом или на их изменение. По его мнению, песни «были искажены путем сокращения музыки и текста». Также Никольский отметил, что права на использование его произведений не были приобретены у него.

Ответчик не согласился с требованиями. Он отметил, что передачи с песнями Никольского демонстрировались в формате концерта, который предполагает отсутствие заранее прописанного сценария. По мнению ответчика, телеканал должен был перечислить вознаграждение за использование песен в Российское авторское общество (РАО). Эта организация занимается распределением средств между авторами. Также ответчик заявил, что у Первого канала на основании договора с РАО есть возможность «использовать произведения путем их сообщения в эфир или по кабелю».

Изначально Останкинский суд Москвы оставил по большей части иск без удовлетворения, но взыскал с Первого канала 30 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда за сокращение и искажение песен.

Никольский обжаловал решение, 30 ноября Мосгорсуд добавил к сумме еще 235 тыс. рублей –компенсацию за включение композиций в состав выпусков передачи «Голос 60+» и их размещение на сайте Первого канала.

«Решение Останкинского районного суда отменено в части отказа в иске о взыскании компенсации за нарушение исключительного права. В этой части судом принято новое решение о взыскании с АО «Первый канал» в пользу Никольского компенсацию за нарушение авторского права в сумме 235 тыс. рублей. В остальной части решение Останкинского суда оставлено без изменения», – пояснили в пресс-службе суда.

В декабре 2019 года девятый арбитражный апелляционный суд отказал в жалобе Федеральной пассажирской компании (ФПК, дочернее предприятие РЖД) на решение предыдущей инстанции, постановившей взыскать свыше 1 млн рублей за незаконное воспроизведение в плацкартах свыше 57 песен российских и зарубежных исполнителей, включая Юрия Шатунова и Мадонну. По решению суда, с предприятия взыскивается компенсация в размере 1 млн 140 тыс. рублей для выплаты в пользу правообладателей.