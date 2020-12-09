 

“Шикарный мужчина в самом расцвете сил”. Потап засветил голое тело

09.12.2020, 11:36, Новости дня

Украинский певец и продюсер Потап (Алексей Потапенко) на своей странице в Instagram обнародовал снимки, для которых позировал с оголенным торсом.

“После тренировки, перед плотным рабочим днем!!!” – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

“Какой шикарный мужчина в самом расцвете сил”, – прокомментировал подписчик leshenka_bojenka.

Потап выступал в дуэте “Потап и Настя” с певицей Настей Каменских с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы.

23 мая 2019 года Потап женился на Каменских. Он пишет ей песни для сольного проекта – NK. Также он продюсирует проект Mozgi, певицу Michelle Andrade. Был продюсером группы “Время и Стекло”, которая в марте 2020 года объявила о завершении деятельности. Теперь он продюсирует бывшую солистку этой группы, певицу Dorofeeva (Надю Дорофееву).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / Президент США задействовал закон военного времени

27.07 / Роскачество рассказало об опасности нарезанного хлеба

19.09 / Тихановская пригрозила “деанонимизацией” силовикам, задерживавшим женщин в Минске

20.10 / В смартфонах Google Pixel 5 экран отходит от корпуса

28.06 / Ателье Atoy Customs представило новую версию Toyota Land Cruiser 200

25.09 / Российские предприниматели оценили изменения правил поверки бытовых счетчиков

22.07 / Стали известны детали кэшбека за туры по России

09.12 / В Великобритании рекомендовали аллергикам пока воздержаться от вакцинации от коронавируса препаратом Pfizer

30.06 / Уровень доверия украинцев Зеленскому резко снизился

07.08 / В РФ провели более 30 млн тестов на коронавирус

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска