Французский политик Бон заявил о своей гомосексуальности. Он намерен бороться с гомофобией в Польше и Венгрии

09.12.2020, 11:36, Новости дня

Государственный секретарь Франции по европейским делам Клемент Бон признался в своей гомосексуальности и заявил о планах бороться с гомофобией на государственном уровне в Польше и Венгрии. Об этом он сказал в комментарии французскому журналу Têtu 8 декабря.

Бон считает, что его ориентация – не помеха тому, чтобы занимать должность госсекретаря. Он пообещал оказать поддержку ЛГБТ-сообществам Польши и Венгрии.

Французский политик заявил о планах посетить в начале следующего года польские города, объявленные властями свободными от ЛГБТ. Он собирается поддержать одну из ассоциаций, которая защищает право на аборты.

При этом Бон сообщил о нежелании объявлять о борьбе против “зон без ЛГБТ”, потому что является геем. Было бы оскорблением говорить, что это борьба за себя, сказал Бон и заявил о намерении “сражаться за терпимость”.

По информации журнала, положение представителей ЛГБТ в Польше и Венгрии становится сложнее с каждым днем. Правительства проводят открытую политику ЛГБТ-фобии, а члены этих сообществ призывают европейские организации защитить их.

Французское правительство в октябре представило национальный план по борьбе с ненавистью и дискриминацией по отношению к представителям ЛГБТ, сообщило радио RFI. По данным МВД страны, более 55% ЛГБТ-представителей подвергались дискриминации из-за сексуальной ориентации или гендерной идентичности, а в 2019 году жертвами гомо- и трансфобных актов стали 1870 человек.

Власти Польши не раз показывал свое отношение к ЛГБТ-сообществам. Так, президент Польши Анджей Дуда на своем предвыборном митинге в июне назвал движение ЛГБТ идеологией, которая является более разрушительной, чем коммунистическая. 6 июля этого года Дуда направил в Сейм страны законопроект о поправках к конституции, которые запрещают усыновление детей однополыми парами. Проект закона предлагал конституционно закрепить понятие брака как союза мужчины и женщины.

Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский называл движение за права ЛГБТ иностранным импортом, который угрожает польскому народу.