 

“Хороший стул – залог успеха”. Брежнева показала специфический танец

09.12.2020, 10:42, Новости дня

Строящая карьеру в РФ бывшая участница украинской группы “ВИА Гра” Вера Брежнева опубликовала в Instagram ролик, в котором станцевала на стуле.

“Настроение – танцы на стуле. Нашла видео нашей репетиции с [хореографом Алиной Лаговской]. И так всегда – репетируешь с нормальным стулом, а на площадке мягкое надувное кресло в два раза ниже”, – написала она.

Брежнева запечатлена в черных брюках, белой футболке, завязанной над линией талии, и босоножках на каблуках.

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Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

“Хороший стул – залог успеха”, – прокомментировала подписчица boberiam2.

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) родилась в 1982 году в Украине.

Она была участницей группы “ВИА Гра” в 2003–2007 годах. После ухода из группы начала сольную карьеру.

Певица замужем за Константином Меладзе. Они тайно поженились 22 октября 2015 года в Италии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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