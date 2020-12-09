Врачи уточнили требования по отказу от алкоголя после вакцинации

09.12.2020, 9:30, Новости дня

Отказаться от употребления алкоголя настоятельно рекомендуется в течение трех дней после прививки каждой из доз вакцины против новой коронавирусной инфекции, но о полном отказе от алкоголя речи не идет, сообщил глава разработавшего вакцину «Спутник V» Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург.

«Ни о каком полном запрете на алкоголь во время вакцинации речь, разумеется, не идет. Речь всего лишь о разумном ограничении потребления, пока организм не сформировал свой иммунный ответ на коронавирусную инфекцию. Причем это справедливо не только для «Спутника V», но и для любой другой вакцины. Тем не менее мы настоятельно рекомендуем воздержаться от алкоголя в течение трех дней после каждого укола», – передает ТАСС слова Гинцбурга.

Он пояснил, что чрезмерное употребление алкоголя в период вакцинации может значительно снизить иммунитет, а, значит, и снизить эффективность от вакцинирования или вообще сделать его бессмысленным.

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что алкоголь нельзя пить как минимум за две недели до вакцинации от коронавируса и 42 дня после.