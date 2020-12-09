 

Врачи уточнили требования по отказу от алкоголя после вакцинации

09.12.2020, 9:30, Новости дня

Отказаться от употребления алкоголя настоятельно рекомендуется в течение трех дней после прививки каждой из доз вакцины против новой коронавирусной инфекции, но о полном отказе от алкоголя речи не идет, сообщил глава разработавшего вакцину «Спутник V» Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург.

«Ни о каком полном запрете на алкоголь во время вакцинации речь, разумеется, не идет. Речь всего лишь о разумном ограничении потребления, пока организм не сформировал свой иммунный ответ на коронавирусную инфекцию. Причем это справедливо не только для «Спутника V», но и для любой другой вакцины. Тем не менее мы настоятельно рекомендуем воздержаться от алкоголя в течение трех дней после каждого укола», – передает ТАСС слова Гинцбурга.

Он пояснил, что чрезмерное употребление алкоголя в период вакцинации может значительно снизить иммунитет, а, значит, и снизить эффективность от вакцинирования или вообще сделать его бессмысленным.

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что алкоголь нельзя пить как минимум за две недели до вакцинации от коронавируса и 42 дня после.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.08 / Белорусы США приняли участие в выборах 9 августа

30.07 / Фельдман написал президенту и силовикам, что ему угрожают

03.07 / Задерживали в три попытки, двое убитых. В штабе ООС рассказали, как боевики “ЛНР” ловили дезертира

18.09 / Эксперты назвали самые большие киберугрозы первой половины текущего года

24.06 / В Севастополе во время парада танк чуть не въехал в толпу. В Минобороны заявили, что инцидент был неопасен

06.07 / Главком ВМФ раскрыл сроки завершения ходовых испытаний подлодки «Волхов»

26.08 / Танкер Delfi поставили на киль – Криклий

13.08 / Глава МВД Белоруссии извинился за травмы случайных людей на акциях протеста

31.08 / Офис Зеленского назвал заявление Фокина по Донбассу «личной позицией»

17.09 / Сутки на Донбассе. Боевики совершили две провокации – штаб ООС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска