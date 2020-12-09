 

8 декабря боевики на Донбассе нарушили перемирие один раз – штаб ООС

09.12.2020, 8:54, Новости дня

8 декабря на Донбассе боевики один раз нарушили договоренности о прекращении огня. Об этом в утренней сводке 9 декабря проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

“8 декабря в районе проведения операции Объединенных сил зафиксирован один факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Неприцельные выстрелы из стрелкового оружия отмечены вблизи Авдеевки. Эта огневая провокация противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли”, – говорится в сообщении.

Утром 9 декабря “на всех участках фронта наблюдается тишина”.

В штабе ООС подчеркнули, что ситуация в районе проведения операции “остается полностью контролируемой”.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/512305383020094/

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

По данным главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, с начала перемирия на Донбассе погибли четверо украинских военных, еще 14 получили ранения; при этом ВСУ на 99% выполняют задачу не открывать огонь в ответ на провокации боевиков.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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