В бундестаге заявили о вреде санкций против России

09.12.2020, 8:36, Новости дня

Политика санкций против РФ полностью провалилась, а также нанесла вред Германии, сообщил официальный представитель фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Армин-Паулус Хампель.

Депутат немецкого парламента отметил, что санкциями Германия оттолкнула Россию, в результате чего Москва заняла геополитическую позицию, далекую от интересов Берлина и Европы в целом. По его словам, антироссийские меры при этом не достигли заявленных целей, передает РИА «Новости» со ссылкой на RT DE.

«Немецкое правительство, как и во многих других конфликтах, в которых оно принимает участие, должно признать, что здесь это участие ни к чему не привело. Санкционная политика провалилась», – сообщил Хампель.

Депутат подчеркнул, что считает Россию «частью европейского дома», поэтому достичь стабильности и безопасности в Европе можно только при участии Москвы. Россия, по словам Хампеля, является крупнейшим соседом Германии на востоке, поэтому Берлину стоит выстраивать хорошие отношения с Россией, так как она является важнейшей мировой державой.

Напомним, во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с делегацией немецкой партии «Альтернатива для Германии» заявил о необходимости перезагрузки отношений Москвы и Берлина. Делегация прибыла в Москву по приглашению Госдумы.

В начале ноября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что «отношения с Евросоюзом находятся в кризисе – и не по нашей вине». При этом он подчеркнул, что «любое взаимодействие возможно только на честной, равноправной основе».

В октябре Лавров отметил, что инициированные Германией и Францией санкции против россиян из-за произошедшего с Алексеем Навальным показывают неспособность Евросоюза адекватно оценивать происходящее в мире и стремление Брюсселя ставить себя вне закона.