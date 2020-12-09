При испытаниях вакцины Pfizer в США погибли шесть человек

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09.12.2020, 7:22, Новости дня

Во время испытаний вакцины от коронавируса американского фармацевтического гиганта Pfizer и немецкой компанией BioNTech погибли шесть человек, говорится в отчете Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA).

Четверо скончавшихся получили плацебо, двое – саму вакцину. Один из пациентов в группе вакцинируемых страдал ожирением и атеросклерозом, он умер через три дня после введения первой дозы препарата. У второго погибшего добровольца остановилось сердце спустя 60 дней после введения второй дозы, передает РИА «Новости».

Среди получивших плацебо двое скончались от инфаркта и инсульта, причина смерти еще двоих устанавливается. Из шести умерших трое были старше 55 лет. Всего в тестах принимали участие около 38 тыс. человек старше 16 лет.

Накануне стало известно, что привившиеся вакциной Pfizer испытали серьезные побочные эффекты. Ранее участник испытаний вакцины от коронавируса Pfizer-BioNTech рассказал о побочных эффектах, появившихся на следующий день после введения препарата.

В ноябре добровольцы Pfizer рассказали британским СМИ о побочных эффектах. В третьем испытании вакцины были задействованы 43,5 тыс. человек. Некоторые из добровольцев пожаловались на головную боль, лихорадку и ломоту в теле, а кто-то сравнил побочные эффекты с тяжелым похмельем. Участники эксперимента отмечают, что наиболее сильно это проявилось после второго укола.

Между тем в ноябре Еврокомиссия заявила о закупке 300 млн доз вакцины Pfizer. В том же месяце президент Украины Владимир Зеленский попросил канцлера Германии Ангелу Меркель оказать содействии в получении доступа к вакцине от BioNTech и Pfizer.



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