Генпрокурор Техаса потребовал отменить итоги выборов в четырех штатах

09.12.2020, 1:58, Новости дня

Генпрокурор Техаса Кен Пакстон попросил Верховный суд США признать недействительными результаты выборов президента в четырех штатах, где победителем признали Джозефа Байдена. Речь идет о Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине.

«Эти четыре штата воспользовались пандемией нового коронавируса, чтобы оправдать игнорирование федеральных законов и законов штата о голосовании, таким образом они исказили результаты всеобщих выборов 2020 года», – передает заявление Пакстона ТАСС.

По мнению генпрокурора, в США не были соблюдены нормы, касающиеся обработки бюллетеней, в том числе присланных по почте. В заявлении Пакстона говорится, что власти Джорджии, Мичигана, Пенсильвании и Висконсина «подорвали веру» в честность выборов в США, поставили под сомнения итоги голосования, а также нарушили конституцию страны.

Напомним, в понедельник стало известно, что федеральные окружные суды в штатах Джорджия и Мичиган отклонили иски с требованием признать победу действующего президента США Дональда Трампа на выборах. Ранее глава Джорджии Брайан Кемп отказался созывать заседание местного законодательного собрания по требованию Трампа.

20 ноября власти Джорджии утвердили итоги голосования, согласно которым победу в штате на выборах президента США одержал демократ Джозеф Байден. Попытка предвыборного штаба Трампа оспорить результаты выборов в Джорджии завершилась неудачей. Однако штаб Трампа заявил, что в Джорджии «задокументированы десятки тысяч незаконно отданных голосов, которые аннулируют результаты». Ряд сторонников действующего президента США считают, что местные легислатуры (законодательные собрания) могут назначить дружественных Трампу выборщиков вопреки воле избирателей.