В Киевской области КОРД задержал членов банды грабителей, в ходе операции были раненные с обеих сторон

09.12.2020, 1:44, Новости дня

Полиция в Киевской области задержала участников банды, которая нападала на жилища местных жителей и грабила их. Во время задержания злоумышленники оказали вооруженное сопротивление правоохранителям, ранения получили два бойца КОРД. Об этом 8 декабря сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Киевской области.

Было установлено, что группировку возглавляет 28-летний житель Барышевского района, который координировал действия группы, подыскивал объекты для нападений, в которых принимал участие, сбывал украденные ценности и вещи, а также распределял между злоумышленниками деньги.

Во время задержания преступник пытался сбежать, бросил в бойцов КОРД гранату и открыл огонь в сторону правоохранителей. Для обезвреживания злоумышленника работники полиции применили оружие в ответ. Мужчина получил огнестрельное ранение ног, в результате взрыва был травмирован его подельник.

Задержаны три участника группы. Все они – жители Барышевского района 31, 29 и 28 лет. Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания.

На месте происшествия правоохранители изъяли вещественные доказательства деятельности банды: пистолет и патроны к нему, гильзы, осколки гранаты, газовые баллончики, наручники, перчатки, ножи, рации, отвертки, топор, балаклавы. По месту жительства участников группы был проведен обыск, в ходе которого изъяты автомобиль, номерные знаки, документы и техника.

По факту покушения на убийство полицейских открыто уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).

Решается вопрос о сообщении задержанным подозрений по статьям о покушении на уголовное преступление и разбое.

ВИДЕОВидео: Поліція Київщини / YouTube