 

В Европе связь 6G появится до 2030 года

09.12.2020, 0:44, Новости дня

Как стало известно, компания Nokia станет именно тем локомотивом, который привезет в Европу сети нового поколения связи 6G. По прогнозам экспертов, коммерческий запуск состоится до 2030 года.

Иначе говоря, на разработку и испытания отведено уже меньше десяти лет. Напомним, что в данный момент общедоступный 4G постепенно вытесняет новый 5G-формат.

Однако нужно идти дальше. На компанию Nokia ложится процесс создания реальных сценариев внедрения шестого поколения беспроводного Интернета. Также еще нужно пояснить, какие новые возможности даст принципиально иной уровень скорости передачи данных и где, в первую очередь, он будет использован. Кстати, и о самой скорости пока ничего толком не было слышно.



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