 

Компания LG планирует выпускать только дорогие модели смартфонов

09.12.2020, 0:44, Новости дня

В администрации компании LG объявили о намерении прекратить выпуск своими силами дешевых моделей смартфонов. Они не исчезнут с рынка, обещают менеджеры.

Сейчас бизнес LG требует серьезной реструктуризации, а производство – реорганизации, поясняют специалисты. Наступили тяжелые времена, которые требуют каких-то жертв. LG решила избавиться от дешевых сегментов электронных гаджетов, сосредоточившись на производство устройств более дорогих сегментов.

А те популярные смартфоны, которые можно сегодня купить по низкой цене, продолжат производить на предприятиях младших партнеров LG. Кстати, на них останется логотип известного бренда. Интересы покупателей также не пострадают, обещают в компании.



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