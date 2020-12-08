 

Дочь Юлии Тимошенко родила третьего ребенка

08.12.2020, 23:56, Новости дня

Лидер “Батьківщини” Юлия Тимошенко стала бабушкой в третий раз – ее дочь Евгения родила сына. Об этом на своей странице в Facebook сообщила секретарь фракции “Батьківщини” в Киевсовете Татьяна Мелихова.

“Поздравляю с пополнением прекрасную семью. С рождением мальчика! Евгения Тимошенко родила сына – брата своим двум детям. Рада такой замечательной новости! Искренне желаю здоровья, гармонии и всех благ Женечке, ее мужу Артуру и всей семье”, – написала Мелихова.

https://www.facebook.com/t.melihova/posts/2128249287306583

Евгении Тимошенко 40 лет. У нее есть четырехлетняя дочь и годовалый сын. 

Она вышла замуж в конце декабря 2014 года за бизнесмена Артура Чечеткина. Это второй брак дочери политика. От первого мужа, британского музыканта Шона Карра, детей у Евгении нет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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