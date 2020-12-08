 

Мясников объяснил совет об отказе от алкоголя после вакцинации от COVID-19

08.12.2020, 21:28, Новости дня

Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал сообщения о том, что после вакцинации от коронавируса нельзя принимать алкоголь 42 дня.

«На самом деле это общие для всех вакцин рекомендации – не принимать алкоголь в период вакцинации. Идущие из «глубины веков». Исходя просто из здравого смысла», – написал Мясников в своем Telegram-канале.

По его словам, «ни одного исследования в мире, оценивающего влияние алкоголя на последствия вакцинации и подтверждающего негативный эффект нет». Однако врач отметил, что вакцина может вызывать повышение температуры, боль в теле и недомогание, а прием алкоголя может усугубить эти симптомы.

Мясников также сообщил, что сам участвовал в испытаниях вакцины в качестве добровольца. «В моем случае все прошло на отлично! Понятно, что речь идет о малых дозах алкоголя, повторюсь: злоупотребление – это уже совсем другая история, во всех смыслах, не только с вакцинацией», – заключил он.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник заявила, что алкоголь нельзя пить как минимум за две недели до вакцинации от коронавируса и 42 дня после. В свою очередь руководитель Центра Гамалеи, разработавшего «Спутник V», Александр Гинцбург сообщил, что после вакцинации от коронавируса можно выпить один бокал шампанского.

В начале декабря вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что граждане, получившие прививку от коронавируса, должны соблюдать масочный режим и на 42 дня ограничить контакты и употребление алкоголя.

В августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. Кроме того, скоро будет зарегистрирована третья вакцина – от Центра имени Чумакова РАН. Все зарегистрированные российские вакцины от коронавируса признаны эффективными и безопасными. В настоящее время РФ разрабатывает еще не менее десяти вакцин от коронавируса.



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