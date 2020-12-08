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08.12.2020, 19:14, Новости дня

Умер последний министр обороны СССР, маршал авиации Евгений Шапошников. Об этом 8 декабря сообщило “РИА Новости” со ссылкой на руководителя аппарата “Клуба военачальников” Николая Дерябина.

Он не назвал причину смерти 78-летнего Шапошникова.

Дерябин рассказал, что похороны пройдут на Федеральном военно-мемориальном кладбище в Мытищах Московской области.

Источник ТАСС в медицинских кругах сообщил, что Шапошников умер из-за коронавирусной инфекции COVID-19. 

Шапошников был министром обороны СССР с августа 1991 года до момента его распада (декабрь 1991-го). В 1990-х он работал генеральным директором “Аэрофлота”, а затем – помощником президента России. С 2003 года он входил в руководство ОКБ Сухого. 

Шапошников награжден орденами “За службу Родине в Вооруженных силах СССР” второй и третьей степени, орденом Красной Звезды, семью медалями.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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