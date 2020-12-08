Бутусов о предложении Минобороны: Я готов навести порядок в министерстве

08.12.2020, 21:14, Новости дня

Главный редактор издания “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов заявил в Facebook, что принимает предложение Министерства обороны занять должность в оборонном ведомстве.

“Я готов навести порядок в Минобороны и публикую свою программу действий. Я понимаю, что раз руководство Минобороны во время войны признает свою неспособность справиться с проблемами управления без меня, журналиста, и предлагает высокую должность, то как ответственный гражданин я обязан принять данное предложение”, – написал он.

Бутусов отметил, что своим предложением министерство признало справедливость его “критики в адрес верховного главнокомандующего [президента Украины] Владимира Зеленского и министра обороны Андрея Тарана о критической ситуации в сфере обороны и безопасности”.

По мнению журналиста, его хотят назначить на должность в Минобороны, чтобы он “прекратил писать правду”. Среди причин Бутусов назвал показания высокопоставленного сотрудника украинской разведки в комитете Верховной Рады о проведении спецоперации по задержанию вагнеровцев в Беларуси и “надвигающийся коллапс” в оборонном ведомстве.

“По сути предложения: […] поскольку все должности директоров департаментов по закону могут быть заняты исключительно на конкурсной основе, Минобороны не может мне гарантировать какую-либо из этих должностей, иначе это будет в чистом виде коррупция. Таким образом, для занятия должностей гражданскими лицами, которые влияют на принятие решений, на данный момент открыты только должности министра и заместителей министра”, – добавил Бутусов.

Он обнародовал программу из 12 пунктов “для спасения ситуации в Минобороны” и заявил, что рассчитывает на поддержку общества, парламента, министерства, Совета национальной безопасности и обороны, а также Офиса президента.

“Считаю, что только системные действия смогут разрешить тот кризис, который возник в Минобороны и который меня призывают разрешить. Какие-то отдельные частные решения ничего не исправят. […] Ввиду вышеизложенного ожидаю приглашения к министру обороны либо к президенту Украины, чтобы обсудить должность, которая даст мне возможность осуществить все эти системные решения”, – добавил он.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4992527350787521

Бутусов на своей странице в Facebook регулярно публикует статьи о ситуации в Вооруженных силах Украины и боевых действиях на Донбассе. Пресс-служба Министерства обороны Украины в Facebook сегодня заявила, что Бутусов – “один из самых бескомпромиссных экспертов по Минобороны”.

“Критическая настроенность не исключает сотрудничества и поиска точек соприкосновения. Министерство обороны предлагает Юрию Бутусову занять одну из министерских позиций в сферах, на которых фокусируется его профессиональное внимание. Это могут быть, например, направления вооружения или логистики”, – заявили в ведомстве.