 

Бутусов о предложении Минобороны: Я готов навести порядок в министерстве

08.12.2020, 21:14, Новости дня

Главный редактор издания “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов заявил в Facebook, что принимает предложение Министерства обороны занять должность в оборонном ведомстве.

“Я готов навести порядок в Минобороны и публикую свою программу действий. Я понимаю, что раз руководство Минобороны во время войны признает свою неспособность справиться с проблемами управления без меня, журналиста, и предлагает высокую должность, то как ответственный гражданин я обязан принять данное предложение”, – написал он. 

Бутусов отметил, что своим предложением министерство признало справедливость его “критики в адрес верховного главнокомандующего [президента Украины] Владимира Зеленского и министра обороны Андрея Тарана о критической ситуации в сфере обороны и безопасности”. 

По мнению журналиста, его хотят назначить на должность в Минобороны, чтобы он “прекратил писать правду”. Среди причин Бутусов назвал показания высокопоставленного сотрудника украинской разведки в комитете Верховной Рады о проведении спецоперации по задержанию вагнеровцев в Беларуси и “надвигающийся коллапс” в оборонном ведомстве. 

“По сути предложения: […] поскольку все должности директоров департаментов по закону могут быть заняты исключительно на конкурсной основе, Минобороны не может мне гарантировать какую-либо из этих должностей, иначе это будет в чистом виде коррупция. Таким образом, для занятия должностей гражданскими лицами, которые влияют на принятие решений, на данный момент открыты только должности министра и заместителей министра”, – добавил Бутусов. 

Он обнародовал программу из 12 пунктов “для спасения ситуации в Минобороны” и заявил, что рассчитывает на поддержку общества, парламента, министерства, Совета национальной безопасности и обороны, а также Офиса президента. 

“Считаю, что только системные действия смогут разрешить тот кризис, который возник в Минобороны и который меня призывают разрешить. Какие-то отдельные частные решения ничего не исправят. […] Ввиду вышеизложенного ожидаю приглашения к министру обороны либо к президенту Украины, чтобы обсудить должность, которая даст мне возможность осуществить все эти системные решения”, – добавил он. 

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4992527350787521

Бутусов на своей странице в Facebook регулярно публикует статьи о ситуации в Вооруженных силах Украины и боевых действиях на Донбассе. Пресс-служба Министерства обороны Украины в Facebook сегодня заявила, что Бутусов – “один из самых бескомпромиссных экспертов по Минобороны”. 

“Критическая настроенность не исключает сотрудничества и поиска точек соприкосновения. Министерство обороны предлагает Юрию Бутусову занять одну из министерских позиций в сферах, на которых фокусируется его профессиональное внимание. Это могут быть, например, направления вооружения или логистики”, – заявили в ведомстве.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07 / Кикабидзе: Я отказался от концерта в Кремлевском дворце. И очень много коллег, которых я считал друзьями, начали обо мне отвратительные вещи говорить

09.07 / Путин оценил организацию голосования по поправкам к Конституции

09.10 / Вторые дебаты Трампа и Байдена пройдут в дистанционном формате

24.09 / Заболевшая COVID-19 Камалия: Я очень подавлена! Захуру стало хуже

16.10 / Зеленский наградил Эрдогана

12.10 / Армения и Азербайджан взаимно обвинили друг друга в новых обстрелах

05.10 / Путин призвал не снимать педагогические надбавки для учителей

06.09 / Глава Евросовета призвал к проведению конференции по Средиземноморью

26.08 / Оппозиция посчитала статус нового правительства Белоруссии спорным

20.07 / “Хотел дать по губам”. Мужчина, который избил женщину в маршрутке, заявил, что она была пьяна и обижала пассажиров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска