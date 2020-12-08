Советник Байдена по нацбезопасности пообещал, что Вашингтон вернётся в «ядерную сделку»

08.12.2020, 20:16, Новости дня

Администрация Джо Байдена попытается положить конец кризису в отношениях с Ираном, вернувшись в «ядерную сделку» и заставив Тегеран вновь выполнять свои обязательства по ней, заявил Джейк Салливан, назначенный Байденом на пост советника по нацбезопасности. Как пишет The Wall Street Journal, Салливан подчеркнул, что при Байдене Вашингтон будет в целом работать над устранением внешнеполитического «ущерба», нанесённого Дональдом Трампом.



Reuters

Советник избранного президента США Джо Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что новая президентская администрация намеревается вернуть Иран «к норме», восстановив своё участие в «ядерной сделке» в обмен на возврат Тегерана к соблюдению её условий, сообщает The Wall Street Journal. Такие обещания Салливан озвучил в ходе форума клуба CEO Council («Совет гендиректоров») под эгидой издания.

«Мы считаем, что это реалистичная и достижимая цель», — заявил Салливан.

Как отмечается в материале WSJ, Байден попытается загладить «ущерб», который, по мнению избранного президента и его соратников, нанёс Дональд Трамп, выйдя из «ядерной сделки» в 2018 году. В администрации Байдена считают, что восстановление участия Вашингтона в соглашении, которое будет предполагать снятие жёстких экономических санкций против Ирана, заложит фундамент для дальнейших переговоров по более широкой повестке, пишет американская газета.

Джейк Салливан, для которого речь на форуме CEO Council стала первым публичным выступлением с момента назначения на пост советника по нацбезопасности, также высказался на мероприятии о ряде других вопросов национальной безопасности и внешней политики, с которыми скорее всего предстоит столкнуться администрации Байдена, пишет WSJ. Чиновник, в частности, обсудил с участниками форума реформы международных организаций, а также проблему укрепления связей с союзниками на фоне противостояния с противниками и конкурентами вроде Китая. Он вместе с тем подчеркнул, что все подобные усилия будут основываться на крепкой внутренней политике, которая будет нацелена на повышение конкурентоспособности американских трудящихся, отмечается в статье издания.

«Наша концепция представляет собой ту формулу, которая уже позволяла стране в прошлом обеспечивать мощный рост частного сектора и инноваций, — цитирует Салливана WSJ. — Краеугольным камнем здесь по сути выступит международная экономическая политика, сосредоточенная на создании рабочих мест и повышении оплаты труда здесь, в США». Советник Байдена также отметил, что США будут повышать инвестиции в новые разработки в таких отраслях, как экологически чистая энергетика, биотехнологии и разработка искусственного интеллекта, чтобы страну не смогли превзойти — как это происходит сейчас — такие конкуренты, как Китай.

Вместе с тем, как добавил Салливан, значительную часть своих усилий новая президентская администрация всё же посвятит международным проблемам — она попытается наладить отношения с рядом союзников, помочь претворить в жизнь перемены внутри международных организаций и обеспечить безопасность на Ближнем Востоке и во всём мире. При этом Салливан признал, что в ближневосточных делах команда Байдена, вероятно, будет отчасти пользоваться «наработками» администрации Трампа. Как отмечается в материале WSJ, речь, в частности, о нормализации отношений между Израилем и рядом стран Персидского залива, которой активно способствовал уходящий президент, удостоившись за это похвал как со стороны соратников-республиканцев, так и от лагеря демократов.

Салливан отметил, что договорённости, достигнутые при поддержке Трампа между Израилем и его соседями, очень ценны и что администрация Байдена скорее всего будет двигаться в том же направлении и дальше. «Мы надеемся усилить, углубить и расширить нормализацию отношений между Израилем и арабскими государствами», — приводит его слова WSJ.