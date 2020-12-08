США отказались считать санкции против «Северного потока – 2» попыткой контролировать Европу

08.12.2020, 19:22, Новости дня

Американские санкции против «Северного потока – 2» не направлены против Евросоюза, сообщил конгрессмен США и член комитета по энергетике и торговли палаты представителей Адам Кинцингер.

«США очень серьезно относятся к этому. Это не попытка контролировать Европу и говорить, что делать, но это признание того, что РФ делала в области энергетики в прошлом… Мы знаем, что большая часть Европы, особенно в Восточной Европе, очень обеспокоены будущим Европы, зависящим от российских энергоносителей», – цитирует Кинцингера РИА «Новости».

Он добавил, что американская сторона поддерживает европейских партнеров, даже когда у них есть разногласия с Вашингтоном.

В начале декабря и.о. посла США в Берлине Робин Куинвилл заявила, что Германии и ЕС следует наложить мораторий на строительство «Северного потока – 2». По ее словам, газопровод является «политическим инструментом».

Ранее власти Германии согласовали достройку «Северного потока – 2» на декабрь 2020 года и придумали, как немецким компаниям обойти американские санкции.