Названа вероятная причина смерти маршала Шапошникова

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08.12.2020, 19:22, Новости дня

Последний министр обороны Советского Союза и маршал авиации Евгений Шапошников скончался из-за коронавируса, сообщил источник в медицинских кругах.

«Причиной смерти Шапошникова стала коронавирусная инфекция», – сказал собеседник ТАСС.

Напомним, во вторник в возрасте 78 лет скончался последний глава минобороны СССР, маршал авиации Евгений Шапошников.

Шапошников родился 3 февраля 1942 года на хуторе Большой Лог Аксайского района Ростовской области. Шапошников окончил Харьковское высшее военное авиационное училище летчиков им. С. И. Грицевца, затем Военно-воздушную академию им. Ю. А. Гагарина, в 1984 году – Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил СССР.

С 1959 года служил в авиации, в рядах которой прошел путь от летчика-истребителя до главкома ВВС – замминистра обороны СССР. Во время августовского путча 1991 года Шапошников выступил против ГКЧП и поддержал президента РСФСР Бориса Ельцина. С 23 августа по 26 декабря 1991 года занимал пост министра обороны СССР. 26 декабря 1991 года Михаил Горбачев сложил с себя полномочия президента СССР и передал «ядерный чемоданчик» Шапошникову, который затем вручил его Ельцину.

В 1992-1993 годах занимал должность главнокомандующего Объединенными Вооруженными силами СНГ, с 11 июня по 18 сентября 1993 занимал должность секретаря Совета безопасности России. Затем работал на разных должностях, в том числе в администрации президента России.



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