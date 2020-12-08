 

У четырех львов в зоопарке Барселоны выявили COVID-19

08.12.2020, 17:42, Новости дня

В зоопарке Барселоны коронавирусную инфекцию подтвердили у 16-летних львиц Залы, Ним, Ран-Ран и у льва по кличке Киумбе. Об этом 8 декабря сообщает Reuters.

Животным сделали ПЦР-тесты после того, как сотрудники зоопарка выявили у них симптомы COVID-19, сказано в сообщении.

Проводится расследование для выяснения пути заражения животных. Власти Барселоны заявили, что коронавирус выявили также у двух работников зоопарка.

По информации Reuters, ветеринарная служба Барселоны связалась с коллегами из зоопарка Бронкса в Нью-Йорке, где весной у четырех тигров и трех львов был выявлен коронавирус, для консультации по лечению животных. Тогда у хищников наблюдалось легкое течение заболевания, похожего на грипп. Им была оказана помощь, тигры и львы выздоровели.

5 апреля в зоопарке Бронкса в Нью-Йорке подтвердили коронавирус у малайской тигрицы, а спустя две недели болезнь выявили еще у семерых животных.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В мире к вечеру 8 декабря коронавирус SARS-CoV-2 подтвердили у 67 млн 740 тыс. человек, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Умерло 1 млн 547 тыс. человек, выздоровело – 43 млн 640 тыс. пациентов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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