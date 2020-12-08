Российская компания выпустит гибкие цветные экраны E Ink ACeP на электронных чернилах

08.12.2020, 17:36, Новости дня

Технология производства так называемой электронной бумаги пришла и в Россию. Как сообщают СМИ, отечественная компания наладит выпуск гибких экранов, изображение на которых появляется благодаря электронным чернилам.

Саму технологию еще четыре года назад представили специалисты компании E Ink. По словам разработчиков, она способна отлично передавать все цвета и оттенки. По крайней мере, выходит не хуже, чем на современных экранах для телевизоров или ноутбуков.

Ранее такая же технология демонстрации изображения использовалась на жестких конструкциях. Превратив их в гибкие, разработчик открыл новые перспективы для применения устройств. Например, их можно использовать в качестве умной оберточной бумаги. Низкая цена позволяет сделать это.