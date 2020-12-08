Владимирцы устроили у Госдумы пикет из-за ситуации с медициной в регионе

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08.12.2020, 17:34, Новости дня

Жители Владимирской области устроили пикет у Госдумы, потребовав от руководства региона провести ремонт в Струнинской больнице и других медицинских учреждениях области, сообщают СМИ.

«В дерматологию (Струнинской больницы) сам губернатор (Владимир Сипягин) приезжал и обещал, что там будет паллиативная помощь, в терапии онкологическое отделение – до сих пор ничего не открыли, причем до пандемии», – цитирует активистку Ирину Бандалак РЕН ТВ.

Жители Струнино также пытаются встретиться с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, чтобы пригласить его в гости. Они держат в руках фото самой Струнинской больницы.

По данным телеканала, о завершенном ремонте в больнице Сипягин заявлял в конце 2019 года. Однако аудиторы Счетной палаты в марте отмечали, что здание медучреждения в марте 2020 года было готово только на одну треть.

«У нас денежные средства были выделены на ремонт межрайонный отделений, на детское и психиатрическое – они были целевые и до сих пор не работают, людям негде лечиться», – отметила активистка Рушанья Халилова.

При этом жители региона считают, что во многих других медучреждениях Владимирской области есть схожие проблемы. «Больше всего жители Коврова жалуются на четвертую поликлинику, врачей не хватает, лекарств – тоже, а на входной двери – листок с указом губернатора «без маски не входить», – сказал Владимир Альпаков. 



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