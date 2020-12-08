 

В США Дурова назвали «главным хулиганом» года

08.12.2020, 16:40, Новости дня

Бизнесмен Павел Дуров возглавил список «главных хулиганов» уходящего года, составленный американским изданием Politico.

«Социальные медиа задумывались как средство сделать мир более единым, но вместо этого они отдаляют людей друг от друга – именно этот феномен подтверждает российский предприниматель Павел Дуров со своим приложением Telegram», – указывают авторы статьи, передает РИА «Новости».

Сам Telegram издание назвал пристанищем свободы слова, которое «отражает идеалы своего загадочного создателя». Отмечается, что программа все активнее набирает популярность у западной аудитории как средство для организации массовых движений.

При этом Politico указывает, что на Западе для контроля Telegram могут использоваться рычаги воздействия через Apple и Google. Например, в октябре компания из Купертино пригрозила удалить приложение из AppStore, если мессенджер не заблокирует публикации раскрывающие личности сотрудников белорусской полиции.

Дуров сообщал, что Telegram вошел в список из 10 самых скачиваемых и популярных приложений в мире.



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