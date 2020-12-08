В Севастополе вывесили новогоднее поздравление с Лениным и Сталиным

08.12.2020, 13:12, Новости дня

В оккупированном Россией Крыму, в центре Севастополя, появился баннер с новогодним поздравлением, на котором изображены советские вожди Иосиф Сталин и Владимир Ленин. Об этом 7 декабря сообщило “Крым.Реалии”.

По информации журналистов, поздравление вывесили недалеко от офиса местной ячейки Коммунистической партии России. Между портретами Сталина и Ленина изображен орден Победы.

По информации “Крым.Реалии”, традицию вывешивать агитационные плакаты в центре Севастополя коммунисты ввели после аннексии Крыма.

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.