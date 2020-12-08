 

Лукашенко предложил дать Всебелорусскому собранию статус конституционного органа

08.12.2020, 13:04, Новости дня

Всебелорусское народное собрание следует сделать конституционным органом, который контролировал бы главные направления развития республики, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Лукашенко сообщил на встрече с коллективом Столбцовской центральной районной больницы, что «Всебелорусское народное собрание надо сделать конституционным органом», чтобы «был такой орган, который бы контролировал главные направления нашего развития», передает БелТА.

По словам президента, повестка собрания будет окончательно сформирована после рождественских праздников. Само мероприятие пройдет в конце января – начале февраля.

Глава государства также предложил избирать делегатов на пятилетний срок. Роль их будет значительно выше: «Если растворить полномочия президента, будет полный бардак, который мы в середине 90-х пережили. Поэтому нужен орган, который бы всех стабилизировал. Я сторонник того, чтобы все решали вы. Народ должен решать».

Ранее Лукашенко пообещал раскрыть детали планируемых конституционных изменений на Всебелорусском народном собрании. При этом он отверг возможность транзита власти в Белоруссии, исключив передачу поста президента республики своим сыновьям.

Лукашенко сказал, что клянется решать все вопросы, в том числе касающиеся конституционной реформы, только так, как того хочет белорусский народ.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.08 / Два учителя провалились под пол в астраханской школе

09.08 / «Новые британцы» устроили нападения с мачете и ножом в Бирмингеме и Лондоне

22.09 / С-400 и «Панцирь-С» отразили ракетно-авиационный удар на учениях «Кавказ-2020»

19.08 / Опубликованы снимки серийного внедорожника Aurus Komendant

29.08 / Найдены тела матросов с затонувшей на Рыбинском водохранилище баржи

30.11 / На акциях протеста во Франции пострадали почти 100 полицейских

20.07 / Адвокат заявил об освобождении администратора паблика «Омбудсмен полиции»

30.11 / Казахстанский инвестор Сейсембаев: Президенту Зеленскому надо провести конституционную реформу и сделать Украину полноценной парламентской республикой

29.07 / Минздрав подготовил рекомендации по реабилитации переболевших COVID-19

14.07 / Хабаровские депутаты предупредили об угрозе коронавируса из-за несанкционированных акций

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска