 

Брейк-данс и серфинг включили в программу Олимпиады 2024

08.12.2020, 12:18, Новости дня

Международный олимпийский комитет включил новые виды спорта в программу летней Олимпиады 2024 года в Париже. Об этом сообщила пресс-служба МОК 7 декабря.

Скейтбординг, спортивное скалолазание, серфинг и брейк-данс были утверждены в качестве дополнительных видов спорта. Включить эти виды оргкомитет Олимпиады предложил в 2019 году.

В МОК отметили, что это решение является частью реформ комитета.

Также комитет утвердил квоты участников Игр. В Париже впервые будет по 50% мужчин и женщин.

Как отмечает Sky Sports, согласно новым правилам МОК города-организаторы Олимпиады могут предлагать некоторые виды спорта для включения в программу Игр, если они популярны в этой стране и повышают привлекательность Олимпиады.

Олимпиада 2024 года пройдет с 26 июля по 11 августа в Париже. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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