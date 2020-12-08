Литвинова заразилась коронавирусом и рассказала о своих страхах

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08.12.2020, 11:24, Новости дня

Российская актриса, телеведущая и режиссер Рената Литвинова заразилась коронавирусом. Об этом она написала 7 декабря в Instagram.

“Едва завершив монтаж разговора с актерами, учителями, врачами, как важно беречь друг друга, я тут же заболела COVID-19 и теперь боюсь еще больше за свою маму, за мам и пап своих взрослых друзей, за самых беспомощных”, – написала она.

Актриса не уточнила, какие у нее симптомы и как проходит лечение.

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Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall)

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В мире по состоянию на утро 8 декабря коронавирус SARS-CoV-2 подтвердили у 67,6 млн человек, 1,54 млн – умерли. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего распространение заболевания.

В России количество заразившихся превысило 2,46 млн человек, из них 43,1 тыс. умерли, 1,9 млн – выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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