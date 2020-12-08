В ВОЗ не считают, что вакцинация от коронавируса должна быть обязательной

08.12.2020, 11:24, Новости дня

Всемирная организация здравоохранения не считает, что нужна будет обязательная вакцинация от коронавируса. Об этом на брифинге 7 декабря заявила директор отдела ВОЗ по иммунизации Кейт О’Брайан, трансляция велась на канале организации в YouTube.

По словам О’Брайан, она не считает, что нужно будет обязательно прививать людей, но некоторым категориям, например медикам, могут настоятельно рекомендовать вакцинироваться.

Главный эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан заявил, что у организации много возможностей предоставлять людям информацию о вакцинации и ее преимуществах, чтобы они сами принимали решения.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 8 декабря, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирус подтвержден у 67,6 млн человек, 1,5 млн заболевших умерли, 43,5 млн – выздоровели.

По информации Всемирной организации здравоохранения на 2 декабря, в мире вакцина 51 производителя является кандидатом на клиническую оценку. Доклинические испытания проводят 163 компании. Американская компания Moderna сообщила, что эффективность ее вакцины против COVID-19 составила 94,1%, а против тяжелой формы коронавирусной инфекции – 100%. Итоги испытаний вакцины BNT162b2 американской Pfizer, разработанной совместно с немецкой BioNTech, показали 95% эффективности вакцины.

Некоторые страны, в частности Турция, Великобритания и США, готовы начать вакцинацию от коронавируса в декабре 2020 года.