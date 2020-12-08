Каминская из “НеАнгелов” рассказала, как ей удалось сохранить семью

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08.12.2020, 11:24, Новости дня

Солистка украинской группы “НеАнгелы” Слава Каминская поделилась в Instagram совместным снимком с бывшим мужем, пластическим хирургом Эдгаром Каминским.

“Вчера был один из самых душевных вечеров этого года. Как показывает опыт, иногда, чтобы сохранить семью, лучше быть порознь. Если вовремя переступить через обиды и мнимые принципы можно остаться счастливыми нав-сег-да”, – написала она 7 декабря.

Каминская отметила, что семья начинается там, где есть взаимное уважение, понимание, принятие. И это, по ее словам, не всегда происходит под одной крышей.

“Когда два человека дарят друг другу смысл жизни – детей – они связаны forever. И именно эти новые, но гораздо более осознанные, отношения хочется строить и сохранять”, – завершила она.

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Публикация от Слава Каминская (@babaslavka)

6 декабря Каминская показывала, как они вместе с экс-супругом отпраздновали пятилетие дочери Лауры.

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Публикация от Слава Каминская (@babaslavka)

Слава и Эдгар Каминские развелись летом 2019 года, прожив в браке пять лет. У пары есть двое детей. Дочь Лаура родилась 6 декабря 2015 года, сын Леонард – 13 декабря 2014 года.

В конце ноября 2020 года пассия Каминского, бизнесвумен Ольга Богатая сообщила, что они расстались.

В мае Каминская во время общения с певицей Олей Поляковой в рамках игры “Правда или действие” призналась, что им с бывшим мужем приходится находить общий язык ради детей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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