Минздрав начал проверку данных о жестоком обращении с пациентом в Мурманске

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08.12.2020, 11:16, Новости дня

Минздрав Мурманской области проводит проверку видео из соцсетей о транспортировке пациента в паллиативное отделение, на котором несколько сотрудников перегружают полуголого мужчину на мягкие носилки на полу и несут на руках по лестнице.

На странице мурманского водителя скорой помощи Александра Казака в соцсети «ВКонтакте» было опубликовано видео из Кольской ЦРБ.

На кадрах видно, как истощенного полуголого мужчину закатывают на каталке в небольшое помещение больниц, где находятся несколько человек, в том числе без защитных костюмов и масок, перекладывают его на мягкие носилки и несут по лестнице на второй этаж.

«Автор съемки был возмущен тем, что больного переложили на мягкие носилки и подняли на второй этаж без помощи лифта. Отделение паллиативной помощи Кольской ЦРБ в апреле 2020 года перевели в отдельный от основного корпус стационара, чтобы уберечь ослабленных пациентов от возможного риска заболевания коронавирусом», – пояснили в минздраве, передает РИА «Новости».

Отмечается, что отделение в двухэтажном здании оснащено необходимым для оказания паллиативной медицинской помощи оборудованием и отдельной системой вентиляции.

«Использование лифта невозможно по эпидсоображениям. Мы делаем все, чтобы снизить риск встречи с коронавирусом для пациентов из уязвимых групп. Да, это неудобно. Но это временная ситуация. Бригадам скорой при необходимости помогают коллеги из стационара», – отметил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Он отметил, что мягкие носилки – это универсальное средство для мобильной транспортировки пациентов. Бригады скорой помощи ежедневно используют их в ситуации, когда человек не может передвигаться самостоятельно. Зачастую ими приходится пользоваться и в тех жилых домах, где нет лифта.

«Беспомощный пациент, который против своей воли стал героем новостной ленты в социальных сетях, не болеет COVID-19. У персонала не было необходимости использовать дополнительные средства защиты. Медики собственноручно доставили пациента в отделение на втором этаже за несколько минут», – добавили в минздраве.

Между тем Министерство здравоохранения начало служебное расследование по факту съемки пациента без его согласия и распространения видео в открытом доступе.

Ранее наркоцентр решили проверить после сообщений о насильственном удержании пациентов.



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