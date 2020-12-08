Saxo Bank опубликовал традиционный «шокирующий прогноз»

08.12.2020, 11:16, Новости дня

Датский Saxo Bank опубликовал традиционную десятку «шокирующих прогнозов» на 2021 год. Банк ожидает в следующем году уничтожения фейковых новостей с помощью блокчейна, «покупку» Кипра компанией Amazon и негативного влияния вакцинации от коронавируса на крупный бизнес.

Прогнозы банка касаются серии маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых при этом финансовые рынки может накрыть мощной ударной волной, передает РИА «Новости».

«В 2021 году нарастающая угроза распространения дезинформации и подрыв доверия даже к хорошо известным новостным агентствам достигают критического уровня, требуя системной реакции. Крупные СМИ и социальные сети вынуждены принять новые меры против лжи и манипуляций в новостях. Это станет возможным благодаря общей блокчейн-сети, объединяющей новостной контент и позволяющей публиковать новости защищенным образом, с проверкой как содержания, так и источника», – прогнозируют экономисты.

В Saxo Bank считают, что технология распределенного реестра сделает любое изменение контента видимым для всех, а любую новость даст проследить до первоисточника, подавляя ложную информацию, не подтверждаемую другими источниками.

Также Китай может выпустить цифровую версию юаня на блокчейне, допускают составители прогноза. Предоставление иностранцам полного доступа к китайским рынкам капитала ослабит главный аргумент иностранных инвесторов против использовании юаня для торговли и инвестирования – сомнение в его ликвидности и в прямом доступе к их вложениям внутри Китая.

Кроме того, Saxo Bank предсказал создание фонда гражданских технологий, который выделит каждому человеку долю владения капитальными активами в технологической сфере, причем дополнительные доли пойдут потерявшим работу.

Также 2021 год может стать годом взлета развивающихся экономик, предсказывают в Saxo Bank. Некоторые технологии могут обеспечивать в таких экономиках гораздо большее повышение производительности в частном секторе, чем наблюдается в последние десятилетия в развитых странах. Особенно значимым может оказаться внедрение спутниковых систем раздачи интернета (обрушивает цены на связь, повышает скорость обмена данными – от этого выигрывают эффективное образование и производительный бизнес), а также развитие беспилотников (революция в доставке, которая понизит издержки жизни вдали от крупных городов).

Saxo Bank считает, миру для сохранения рекордных темпов роста экономики необходим прорыв в энергетике, в 2021 году освоение термоядерной энергии решит проблему голода, удешевит транспорт, приведет к всеобщей роботизации и повышению уровня жизни.

По их прогнозу, инженеры модифицируют конструкцию реактора, получая коэффициент усиления мощности порядка 20 – это самый грандиозный скачок в энергетике со времен создания первых ядерных реакторов.

«Освоение термоядерной энергии устранит нехватку воды и пищи в мире благодаря опреснению морской воды и вертикальному сельскому хозяйству. Мы увидим мир дешевого транспорта, всеобщей роботизации и автоматизации, а нынешняя молодежь станет последним поколением, которому приходится работать по необходимости», – заключили в Saxo Bank.

Также банк предсказал, что интернет-гигант Amazon в 2021 году перенесет свою европейскую штаб-квартиру на Кипр и попытается «купить» это государство, спасая его от огромного долга. Консультанты от Amazon «помогут» Кипру переписать его налоговый кодекс по образцу ирландского, только с еще более низкими ставками налога на прибыль и других налогов. И лидеры, и население страны только рады неожиданному притоку денег и снижению налогов.

«Но европейские регуляторы быстро разберутся в происходящем и примут меры против Amazon, заставив компанию сменить методы, а Кипр – привести налоговое законодательство в соответствие с другими странами ЕС. США и другие страны в 2021 году тоже пойдут в наступление на монополии, возомнившие о себе слишком много», – полагают экономисты.

Одновременно с тем Saxo Bank предрек миру эпоху безусловного базового дохода, то есть регулярных государственных выплат каждому гражданину, это приведет к запустению больших городов.

«Введение ББД меняет также отношение к роли работы в жизни, так что многие молодые люди остаются жить там, где выросли. Тем временем и профессионалы, и малоквалифицированные работники в больших городах начинают увольняться, потому что предложение на рынке труда падает, а с ним и качество жизни; тесные квартиры в криминализованных районах теряют привлекательность», – прогнозирует Saxo Bank.

По мнению аналитиков банка, устранение лишних рабочих мест и переход на работу из дома, ставший более привычным из-за COVID-19, приблизит загруженность городских офисов к нулю.

В 2019 году SaxoBank предсказал, что Apple приобретет производителя электромобилей Tesla Inc. и тем самым проникнет в автомобильную сферу намного глубже, чем позволяет нынешнее программное обеспечение Apple CarPlay.