В Сети оценили новые эмодзи с мужчиной в фате

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08.12.2020, 11:16, Новости дня

Пользователи Telegram не оценили обновленные для iOS, Android, WhatsApp и Twitter эмодзи, среди которых есть мужчина в свадебной фате.

«Вот такие эмодзи появились в новом обновлении. Толерантненько», – пишет автор Telegram-канала Катарсис.

«Народ, гляньте, какие смайлики невест появились в обновлении на айфонах. Это так мило. Это так прогрессивно», – сыронизировал автор канала Никола Саваничи.

«То есть эмодзи с геями и отцами-геями и детьми уже никого не смущают?» – прокомментировал сообщение один из подписчиков.

«Интересно, а в арабской версии прошивки эти смайлики будут?» – поинтересовался другой.

Еще в январе 2020 года организация Unicode Consortium показала 117 новых эмодзи, которые стали доступны для пользователей только теперь. Такие пиктограммы появились, в частности, у пользователей iOS, Android, WhatsApp и Twitter. Среди новых изображений, в частности, есть эмодзи с гендерно-нейтральными людьми, В частности, речь идет об эмодзи человека в фате, во фраке, кормящем ребенка. Все эти эмодзи также доступны в вариантах как с мужчиной, так и с женщиной. Помимо этого, представлен «гендерно-нейтральный Клаус» – эмодзи с гендерно-нейтральным человеком в рождественском колпаке, передает ТАСС.



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