Никакого прогресса — ведущие мировые бренды вновь вышли в лидеры главных пластиковых мусорщиков планеты

08.12.2020, 9:32, Новости дня

Активисты международного движения Break Free from Plastic третий год подряд назвали компании Сoca-Cola, PepsiCo и Nestlé крупнейшими производителями пластикового мусора в мире, передаёт The Guardian. Тем не менее представители компаний уверяют, что работают над решением проблемы пластикового загрязнения планеты.



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Экоактивисты обвинили Сoca-Cola, PepsiCo и Nestlé в «нулевом прогрессе» в борьбе с загрязнением окружающей среды пластиковыми отходами, третий год подряд назвав компании крупнейшими производителями пластикового мусора в мире, пишет The Guardian.

К подобному выводу волонтёры международного движения Break Free from Plastic пришли после ежегодного исследования, в ходе которого собирали пластиковый мусор на пляжах, улицах и в парках в 55 странах и определяли компанию-производителя товара. В этом году 15 тыс. активистов собрали 346 494 единицы пластика, на 63% из которых было чётко различимо название фирмы.

Coca-Cola стала лидером по количеству отходов в 51 стране по сравнению с 37 странами в прошлом году. Так, активисты собрали 13 834 единиц пластика с этикеткой компании, то есть в два раза больше, чем упаковок производства PepsiCo и Nestlé, вместе взятых, на которых приходится 5155 и 8 633 изделия соответственно.

Издание напоминает, что в 2020 году американская компания уже не первый раз навлекает на себя гнев экоактивистов. В частности, ранее в этом году там заявили, что не намерены отказываться от использования пластиковых бутылок, которые, по их словам, пользуются популярностью у покупателей.

«Крупнейшие в мире производители пластикового мусора утверждают, что упорно работают над устранением проблемы загрязнения пластиком, но вместо этого они продолжают использовать вредную для окружающей среды одноразовую пластиковую упаковку», — отметила координатор движения Эмма Пристленд.

Пристленд назвала единственным способом покончить с проблемой постепенный отказ от производства и использования одноразовых изделий из пластика, а также внедрение систем повторного использования пластиковых отходов.

В самой Coca-Cola заявили, что работают над решением проблемы в партнёрстве с другими компаниями, и опровергли обвинения в отсутствии прогресса в этом вопросе. В частности, там указали на то, что взяли на себя обязательство к 2030 году собрать и переработать каждую бутылку и банку, которую продадут.

В свою очередь, представители компании PepsiCo также отметили, что к 2025 году сократят использование доли первичного пластика на 35% при производстве упаковки для своих напитков. А в Nestlé утверждают, что к этому же времени вся упаковка продуктов компании будет пригодна для переработки или повторного использования, пишет The Guardian.