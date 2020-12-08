Экс-глава американской спецслужбы обвинил Россию, Китай, Иран и КНДР в попытках кражи данных о вакцине от COVID-19

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08.12.2020, 9:32, Новости дня

Россия, Китай, Иран и Северная Корея занимались шпионажем за американской интеллектуальной собственностью, пишет CNBS со ссылкой на слова бывшего директора Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности Криса Кребса. Отмечается, что страны собирали данные обо всех этапах подготовки к вакцинации в США.


Reuters

Бывший руководитель службы кибербезопасности США Крис Кребс заявил, что Россия, Китай, Иран и Северная Корея пытались похитить данные, связанные с разработкой вакцин от COVID-19, пишет CNBS. 

«Большая четвёрка — Россия, Китай, Иран и Северная Корея — в какой-то степени занимались шпионажем, пытаясь получить интеллектуальную собственность, связанную с вакциной», — отметил Кребс.

Эксперт уточнил, что целью шпионажа иностранных государств становятся не только компании, работающие над созданием вакцины. По его словам, их интерес также вызывают цепочки поставок, каналы распределения препаратов и американские учреждения здравоохранения.

Кребс, покинувший должность директора Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности в ноябре этого года, призвал сообщество, отвечающее за национальную безопасность страны, и американский частный сектор обеспечивать им поддержку на всех этапах подготовки к вакцинированию от коронавируса в США.

Как напоминает CNBS, Дональд Трамп уволил отвечавшего за усилия по защите выборов в США Кребса за «крайне неточное» заявление о безопасности президентских выборов. Так, в отличие от действующего президента, который неоднократно указывал на «множество нарушений и мошенничество» в ходе выборов, Кребс заявил, что нет никаких доказательств иностранного вмешательства в выборы.  



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