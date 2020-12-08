Пустые парижские отели стали приютом для бездомных

08.12.2020, 9:32, Новости дня

Из-за пандемии коронавируса парижский отель Avenir Montmartre, окна которого выходят на Эйфелеву башню и храм Сакре-Кёр, остался без гостей, однако благодаря организации Emmaus Solidarite там теперь живут бездомные. Как передаёт NTD, платят за номера, а также трёхразовое питание для мигрантов благотворители, которые берут деньги из правительственных дотаций. Они говорят, что отель помогает людям вернуться к нормальной жизни.

В обычное время отель Avenir Montmartre в Париже привлекает десятки туристов благодаря своему виду на Эйфелеву башню и храм Сакре-Кёр. Однако COVID-19 отпугнул всех гостей, и теперь в номерах гостиницы живут бездомные.

В течение года отель выделял свои номера благотворительной организации Emmaus Solidarite. Теперь она размещает там людей, которые в противном случае жили бы на улице.

ИБРАГИМ, искатель убежища из Мали: Я очень счастлив. Я тут уже почти 10 дней.

Это Ибрагим, мигрант из Мали.

ИБРАГИМ: Когда я вчера спал, то думал о своей жизни. До того, как я сюда заселился, было сложно. Но я здесь. Когда я сюда зашёл, то увидел своё будущее. Придёт день, когда моя жизнь изменится. У меня будет своё место для жизни, работа и разрешение на проживание, как у всех остальных.

Платит за номер, а также трёхразовое питание для мигранта благотворительная организация. Деньги она берёт из правительственных дотаций.

Её представители говорят, что отель помогает людям вернуться к нормальной жизни. Многие постояльцы страдают от болезней или психологических травм.

ПЬЕР ЖУЛЬЕРМОС, представитель Emmaus Solidarite: Преимущество, которое мы видим, заключается в том, что люди, живущие на улицах, могут прийти в места, готовые для жизни.

БРУНО МОРЕЛЬ, директор Emmaus Solidarite: Министерство здравоохранения разрабатывает так называемый зимний план, оно обещает открыть номера для нуждающихся. Эти усилия нельзя ослаблять. Люди по-прежнему остаются на улицах.

По данным парижской администрации, в городе насчитывается более 3600 бездомных. Благотворительная организация отмечает, что не просто предоставляет людям жильё, но также помогает им найти постоянные работу и место проживания.

Дата выхода в эфир 07 декабря 2020 года.