 

Украина получила от США вооружение на рекордные 510 млн долларов

08.12.2020, 9:28, Новости дня

США поставили Украине вооружение и военное оборудование в 2020 финансовом году на общую сумму 510 млн долларов, что стало самым крупным показателем за все время, свидетельствуют сведения в докладе Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности США.

В докладе указано, что показатель для Украины в 2020 году составил 510,5 млн долларов по сравнению с 272,4 млн в 2019 году, 250,7 млн в 2018-м, 207,7 млн в 2017-м и 226,5 млн в 2016-м. Отмечается, что за все предыдущие годы общая стоимость поставок вооружений Киеву составила 179,2 млн долларов, передает ТАСС. 

Также в докладе уточняется, что в 2020 году США поставили военную продукцию Литве на сумму 136,5 млн долларов, Грузии – 62,8 млн, Латвии – 38,1 млн, Молдавии – 11,5 млн, Туркмении – 1,3 млн, Казахстану – 1 млн, Эстонии – 610 тыс., Азербайджану – 509 тыс., Армении – 2 тыс. долларов.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина рассчитывает, что поставки оружия из США продолжатся после вступления в должность президента Джозефа Байдена.  

Тем временем Минобороны Украины впервые сделало закупку для нужд вооруженных сил страны через Агентство НАТО по поддержке и закупкам. По данным СМИ, первой закупкой стало приобретение гусеничной ленты для боевых машин пехоты БМП-1 и БМП-2.



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