Предприниматель из Швеции назвал Крым исконной территорией России

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08.12.2020, 7:40, Новости дня

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинГлава концерна Stena AB Дан Стен Ульссон заявил, что Крым всегда был территорией России, сообщили шведские СМИ.

Как пишет Dagens Nyheter, по словам шведского бизнесмена, передача Крымского полуострова в состав УССР в 1954 году была административной мерой, на которую «пошли с перепоя», передает РИА «Новости».

«Крым на самом деле никогда не принадлежал Украине», – сообщил Ульссон. Предприниматель назвал вхождение Крыма в состав РФ следствием нарушенных обещаний со стороны НАТО, данных бывшему советскому лидеру Михаилу Горбачеву. «Я считаю, чертовски плохой идеей было не отдать Крым россиянам сразу же, ведь он всегда им принадлежал», – подчеркнул Ульссон.

Напомним, в субботу на Украине возбудили дело против архитектурного бюро из Австрии за строительство в Крыму.



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