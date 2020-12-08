 

Бывшего полицейского Камчатки заподозрили в получении крупной взятки

08.12.2020, 7:40, Новости дня

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинБывший руководитель одного из подразделений УМВД РФ по Камчатскому краю задержан по подозрению в получении взятки в 2 млн рублей за подмену рыбной продукции, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Камчатскому краю.

«Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника полиции, занимавшего должность руководителя одного из подразделений УМВД РФ по Камчатскому краю. Он подозревается в совершении преступлений … получение взятки в особо крупном размере … превышение должностных полномочий… Он задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении на сайте регионального управления.

По версии следствия, в июле подозреваемый вместе с заместителем начальника – начальником полиции ОМВД РФ по Елизовскому району и начальником отдела ГИБДД ОМВД РФ по Елизовскому району получили от коммерческого директора рыбодобывающего предприятия взятку в 2 млн рублей. Уточняется, что взятка была получена за подмену рыбопродукции из нерки на рыбопродукцию из гольца и сельди в меньшем объеме, а также за отражение рыбной продукции в процессуальных документах.

«Кроме того, подозреваемый при получении взятки совершил преступление против интересов государственной службы в части сокрытия информации о задержании транспортного средства с незаконной продукцией, а также совершил действия по сокрытию факта подмены рыбопродукции», – добавляется в сообщении.

Напомним, в конце ноября главу следственного отдела московского УВД поймали при получении крупной взятки. В декабре минувшего года официальный представитель СК Светлана Петренко заявляла, что сотрудники МВД стали одними из лидеров среди привлеченных к уголовной ответственности за коррупцию.



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