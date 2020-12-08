Ouest-France – Аргентина ввела «налог на богатство», раскритикованный оппозицией

08.12.2020, 1:28, Новости дня

Власти Аргентины одобрили введение налога для самых богатых граждан страны: полученные средства пойдут на борьбу с COVID-19, соцподдержку и помощь экономике, пишет Ouest-France. Хотя новый налог коснётся только около 12 тыс. аргентинцев, чьё состояние превышает его в 25 раз, либеральная оппозиция подвергла такое решение резкой критике и утверждает, что оно повредит бизнесу.



Reuters

Сенат Аргентины вслед за Палатой депутатов проголосовал за введение экстраординарного налога на богатство, который затронет около 12 тыс. человек, пишет Ouest-France. Таким способом правительство страны надеется бороться с эпидемией коронавируса, а также помочь малообеспеченным гражданам и малому бизнесу.

Как рассказывает издание, новый налог должен пополнить казну примерно на $3 млрд. «Никому не придётся продавать машины или земельные участки», — заверила председатель Центробанка Аргентины Мерседес Марко дель Понт: самыми богатыми лицами в стране являются крупные сельхозпроизводители. По словам экономиста, изменения коснутся только около 12 тыс. налогоплательщиков, чьё денежное состояние в 25 раз превышает новый налог.

Однако либеральная оппозиция в составе движения Juntos por el Cambio (Вместе за перемены) выступает резко против одобренного закона, а бывший президент страны Маурисио Макри назвал его «конфискацией». Влиятельная Ассоциация предпринимателей Аргентины (AEA) также раскритиковала такое решение: согласно её заявлению, оно «вредит частным владениям, бьёт по инвестициям, производству и трудоустройству, а также вызывает большое разочарование (у бизнесменов. — ИноТВ)».

Влиятельное Сельское общество Аргентины (SRA), которое представляет сельхозпроизводителей, опасается, что такой «экстраординарный» налог может стать постоянным. «Этот налог хотят представить как вклад самых богатых (в борьбу с коронавирусом. — ИноТВ), но мы знаем, что происходит с такими налогами: они остаются навсегда», — утверждают в SRA. В то же время глава Центра экономической политики Аргентины (CEPA) Эрнан Летчер указывает, что правительство страны не одиноко в своём решении: по его словам, «по крайней мере 11 стран Европы и Латинской Америки» пытаются сократить неравенство благодаря налогам, пишет Ouest-France