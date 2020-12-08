Welt – европейцы бегут в Бразилию, спасаясь от коронавирусных ограничений

08.12.2020, 1:28, Новости дня

На фоне строгих ограничительных мер в США и многих странах Европы Бразилия демонстративно открыла границы для иностранных туристов, хотя ещё недавно она считалась одним из основных очагов коронавируса, пишет немецкая газета Die Welt. Первые уставшие от карантинов европейцы уже воспользовались этим и уехали на отдых или перенесли своё удалённое рабочее место в Рио-де-Жанейро, где для них сейчас возможно больше, чем дома.



Reuters

В то время как США и многие страны Европы придерживаются локдауна и ограничений на путешествия, Бразилия демонстративно открыла свои границы для туристов, пишет немецкая газета Die Welt. Немцы тоже хлынули в страну и гуляют в барах Рио, как будто нет никакой пандемии, хотя они сбежали в зону риска, подчёркивает автор статьи Тобиас Койфер.

В барах Рио-де-Жанейро сейчас много европейцев — это скандинавы, испанцы, немцы. «Здесь открыты клубы, пляжи и рестораны. Жизнь продолжается, — сказал один из немецких туристов, не пожелавший назвать своё имя. — Я не знаю, хорошо ли к этому отнесутся дома, когда каждый в моём окружении читает, что я тут попадаю в сутолоку».

Некоторые бары располагаются на возвышенности с видом на крыши Рио и находятся практически под открытым небом. Добраться туда можно только по узким переулкам, однако посетителей это не останавливает: они готовы потерпеть скопления людей ради хорошей вечеринки, причём гости не ощущают опасности заражения коронавирусом, отмечается в статье.

Всего пару недель назад это было немыслимо. Бразилия считалась одним из мировых очагов пандемии коронавируса, однако президент Жаир Болсонару преуменьшал опасность пандемии, уверяет Die Welt. Крупная страна в Южной Америке считалась негативным примером обращения с коронавирусом ещё и потому, что Болсонару выступал за дружественный по отношению к экономике курс, вопреки настоянием губернаторов на местах, и высказывался против общего локдауна. «Я не отправлю свой народ в нищету, только для того чтобы получить одобрение СМИ», — заявил бразильский президент.

Однако сейчас ситуация изменилась, отмечает немецкая газета. Бразилия с её более чем 170 тыс. смертей от коронавируса выбралась из печального списка десяти стран с самым высоким уровнем смертности. Ежедневно в стране регистрируется около 190 новых случаев заражения на миллион жителей, и по этому показателю дела в Бразилии обстоят даже лучше, чем в Германии, где на миллион жителей регистрируется 210 случаев заражения.

В туризме сейчас наблюдается две встречные тенденции, считает осевший в Рио немецкий предприниматель Тиль Пупак, занимающийся вопросами аренды жилья. С одной стороны, есть люди, которые хотят перенести своё рабочее место из дома в другие, более приятные места, к числу которых относится и Рио-де-Жанейро. Внутренний туризм в Бразилии, как ни удивительно, сейчас тоже процветает.

Статистика показывает, что количество съёмного жилья, арендуемого путешественниками из Европы в Рио-де-Жанейро, в последнее время немного увеличилось: сюда потянулись те, кто может позволить себе работать из любой точки земного шара благодаря удалёнке, а также работники сферы развлечений — например, диджеи, которые сейчас не могут найти себе занятие в Европе из-за карантинных ограничений. «Здесь сейчас попросту возможно больше, чем в Германии. Я использую шанс лучше узнать эту страну», — признался немецкий диджей и композитор Жан-Кристоф Риттер. Он в Бразилии уже не впервые и хочет задержаться здесь на несколько недель.

Опытный экскурсовод и автор путеводителей Гельмут Таубальд тоже рассказывает о первых европейцах, которые предпочли Бразилию локдауну у себя дома. После долгих недель, когда международный туризм практически лежал в руинах, первые гости из Германии и Швейцарии теперь снова возвращаются на места отдыха. «Это туристы, которые хотят выбраться из локдауна и, по большей части, знают Бразилию», — поясняет Таубальд. По его словам, они выигрывают не только благодаря бразильскому лету и возможности гулять под открытым небом и ходить на пляж, но и от обменного курса. «Бразилия стала для немцев крайне выгодной», — подчёркивает Таубальд.

Хотя внешнеполитическое ведомство Германии, основываясь на ситуации с коронавирусом, не советует туристам путешествовать, власти Бразилии сделали всё сравнительно просто для гостей. Предъявлять тест на коронавирус при въезде в страну необязательно, никакого карантина тоже нет. Это тоже можно расценивать как политический сигнал правительства Болсонару в адрес местной туристической отрасли. Не менее популярная среди любителей долгих путешествий Индия сейчас, напротив, даже не выдаёт туристические визы, подчёркивает Die Welt.

Между тем пандемия в Бразилии ещё далеко не побеждена. На днях сообщалось о росте числа заражённых среди молодых людей в возрасте от 20 до 29 лет. По мнению автора статьи, это говорит о том, что празднования в клубах, посещения школ самбы и баров не проходят без последствий.

Однако основной тест на прочность склонному к празднованиям Рио-де-Жанейро ещё только предстоит: традиционный новогодний салют, который привлекает миллионы людей в район Копакабана, в этом году проводиться не будет, как и карнавальное шествие на всемирно известной улице Самбодром — его перенесли на июль. Однако трудно представить, чтобы жители Рио-де-Жанейро отказались от празднования Нового года с привычным им размахом и от масштабных вечеринок, отмечает журналист издания.

Жизнь в крупных школах самбы уже сейчас, похоже, вернулась к докризисному состоянию. Именно по этой причине в политических кругах уже разгораются новые дебаты: из-за растущего числа заражений всё больше голосов звучит в поддержку более жёстких ограничительных мер. Однако президент Болсонару ничего не хочет об этом слышать, заключает немецкая газета Die Welt.