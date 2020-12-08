 

Санитарные требования к школам в условиях COVID-19 продлили до 2022 года

08.12.2020, 1:02, Новости дня

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРоспотребнадзор продлил санитарные правила по работе школ и детских садов в условиях распространения коронавируса до 2022 года, следует из постановления главного государственного санитарного врача России, главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

«В пункте 3 постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020… слова «до 1 января 2021 года» заменить словами «до 1 января 2022 года», – говорится в документе, передает РИА «Новости».

Общие правила запрещают проводить массовые мероприятия, обязывают организации измерять детям температуру, а также изолировать тех, у кого есть признаки инфекционных заболеваний. Кроме этого, все помещения учреждения должны регулярно убирать, дезинфицировать и проветривать, обеззараживать воздух с помощью специального оборудования. Среди обязательных условий – наличие антисептиков при входе, в столовых и санузлах.

Ранее президент РФ Владимир Путин оценил влияние пандемии на систему образования.

За минувшие сутки в РФ выявлено 28 142 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,5 млн случаев заболевания.



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