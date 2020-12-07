Генассамблея приняла резолюцию по Крыму, украинскому экс-футболисту в России дали 12 лет. Главное за день

07.12.2020, 23:44, Новости дня

Генассамблея ООН поддержала резолюцию против милитаризации Крыма

Генеральная Ассамблея ООН на заседании 7 декабря поддержала проект усиленной резолюции Украины о проблеме милитаризации Крыма Россией. В документе говорится, что Россия переместила на территорию Крыма вооружения, способные нести ядерные заряды, и Украина требует прекратить такие действия.

Также резолюция призывает Россию прекратить милитаризацию образования в Крыму – школьную военную подготовку крымских детей, целью которой провозглашается их будущая служба в вооруженных силах РФ.

Первые вакцины Украина может получить уже в январе

Украина может получить первую партию вакцины от COVID-19 в середине или в конце января 2021 года, заявил и.о. главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Игорь Кузин. По его словам, это будет пробная стартовая партия, чтобы государство могло проработать все логистические вопросы доставки вакцины.

Украинского экс-футболиста Василенко суд в Москве приговорил к 12 годам

Коллегия из трех судей Московского городского суда на заседании приговорила бывшего украинского футболиста Василия Василенко к 12 годам лишения свободы. Его обвиняли в шпионаже в пользу Минобороны Украины.

Фигуранта дела Шеремета Антоненко не отпустили на поруки

Апелляционный суд Киева не удовлетворил ходатайство адвокатов об изменении меры пресечения музыканту и добровольцу Андрею Антоненко, который фигурирует в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Зеленский подписал законы о поддержке бизнеса в период COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о поддержке бизнеса в период действия карантина. Он предусматривает одноразовую материальную выплату в размере 8 тыс. грн застрахованным лицам, которые потеряли часть зарплаты или дохода в случае введения дополнительных ограничительных противоэпидемических мероприятий.