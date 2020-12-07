 

Зеленский подписал законы о поддержке бизнеса в COVID-19

07.12.2020, 22:50, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о поддержке  бизнеса в период действия карантина. Об этом 7 декабря сообщила пресс-служба главы главы государства.

В частности, президент подписал закон “О социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-22”.

Он предусматривает одноразовую материальную выплату в размере 8 тыс. грн застрахованным лицам, которые потеряли часть зарплаты или дохода в случае введения дополнительных ограничительных противоэпидемических мероприятий. Этот закон, среди прочего, включает предоставление единовременной материальной помощи компаниям для выплат наемным работникам, чтобы не сокращать их во время действия карантина, а также единовременную компенсацию субъектам хозяйствования с целью возмещения расходов, понесенных на уплату единого взноса (ЕСВ) на общеобязательное государственное социальное страхование.

Еще один закон, который подписал глава государства – “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины по социальной поддержке налогоплательщиков на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2”.

Также он подписал закон “О внесении изменений в статью 28 Закона Украины “О Государственном бюджете Украины на 2020 год”.

6 апреля Зеленский на совещании с представителями правительства и банковского сектора страны инициировал создание программ поддержки малого и среднего бизнеса во время эпидемии коронавируса.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запрещали массовые мероприятия, закрывали торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе, спортивные залы, салоны красоты, а также ограничивали работу транспорта.

С 11 мая в Украине началось смягчение карантина, а 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин.

22 июля Кабинет Министров издал постановление, которым в зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается “зеленый”, “желтый”, “оранжевый” или “красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

11 ноября Кабмин ввел по всей стране одинаковые ограничения, характерные для “оранжевой” зоны. В Украине запретили:

перевозку в пассажирском транспорте больше людей, чем сидячих мест;
работу заведений питания в ночное время (с 22.00 до 7.00);
работу хостелов (отели могут работать);
работу ночных клубов и заведений общественного питания с организацией досуга;
работу спортивных залов (если более одного человека на 20 м² площади);
работу кинотеатров и театров при заполненности более 50% мест в зале;
проведение культурных, спортивных и развлекательных мероприятий, если в них принимает участие более 20 человек (исключение – некоторые спортивные мероприятия).

Также 11 ноября Кабинет Министров Украины ввел “карантин выходного дня” в дополнение к другим ограничительным мерам. В течение трех уик-эндов (14–15, 21–22 и 28–29 ноября) непродовольственные магазины, развлекательные заведения должны были быть закрыты, заведения общественного питания могли работать только навынос.

2 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что “карантин выходного дня” продлевать не будут, по всей Украине будут действовать ограничения “оранжевой” зоны.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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