 

В Белом доме пообещали мирную передачу власти от Трампа Байдену

07.12.2020, 22:20, Новости дня

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинДействующий президент США Дональд Трамп проведет мирную передачу власти новой администрации «избранного президента» Джозефа Байдена, сообщил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу в интервью The Washington Post.

«Я знаю, что будет мирная передача власти», – передает ТАСС его ответ на вопрос о том, будет ли передача власти от республиканца демократу мирной.

Напомним, 7 ноября крупнейшие СМИ в США объявили о победе кандидата от демократов Джозефа Байдена на выборах, сам он провозгласил себя «избранным руководителем» страны. Действующий президент Дональд Трамп подчеркивал, что выборы «еще не закончились», а Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов. Также он обвинил СМИ США в попытке назначить победителя на американских выборах.

Предвыборный штаб Трампа решил подать иск в Верховный суд о нарушениях в ходе президентских выборов. Глава Белого дома заявлял, что следователи обнаружили сотни тысяч фальшивых голосов. Он также говорил о серьезном нарушении Конституции США во время выборов. Между тем генпрокурор США Уильям Барр сообщил, что министерство юстиции Соединенных Штатов и Федеральное бюро расследований (ФБР) США пока не выявили масштабных фальсификаций, способных изменить результат состоявшихся в ноябре выборов. Трамп со своей стороны допускал причастность сотрудников Минюста и ФБР к масштабным фальсификациям в ходе выборов.



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