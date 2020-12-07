Грузовой корабль Dragon пристыковался к МКС

07.12.2020, 22:20, Новости дня

Грузовой корабль Dragon компании SpaceX осуществил автоматическую стыковку с Международной космической станицей, сообщили в НАСА.

Касание космического грузовика с МКС произошло в 13.40 по времени Восточного побережья США (21.40 мкс). По данным НАСА, в этот момент МКС находилась в районе южной части Индийского океана. Как отмечает издание Space Flight Now, в момент стыковки с Dragon, в отличие от стыковок с российскими кораблями, двигатели российской части МКС работали для контроля высоты станции. После завершения процесса стыковки корабля с МКС начнется выравнивание давления в шлюзовом отсеке станции, и лишь затем экипаж сможет открыть люк корабля. Корабль доставляет на орбиту около трех тонн груза, в том числе новый частный внешний модуль станции. Планируется, что основные работы по разгрузке Dragon начнутся во вторник, передает РИА «Новости».

Это первый полет на МКС модифицированного беспилотного грузового корабля Dragon, который, В отличие от своего предшественника, осуществил автоматическую стыковку с МКС напрямую, минуя захват корабля механической «рукой» манипулятора Canadarm 2. Новый корабль является грузовым вариантом пилотируемой модели Crew Dragon. Примечательно, что впервые на орбите встретятся сразу два Dragon – прибывающий грузовик и пилотируемый корабль, который добрался до МКС с экипажем в ноябре.

Грузовик будет оставаться пристыкованным к модулю «Гармония» американского сегмента МКС около месяца, после чего вернется на Землю с отработанными материалами и результатами научных экспериментов.

Накануне космический корабль Dragon стартовал к МКС с космодрома на мысе Канаверал.