Закарпатский областной совет возглавил бывший глава облгосадминистрации Петров

07.12.2020, 21:56, Новости дня

Бывший председатель Закарпатской областной государственной администрации, депутат от политической партии “Слуга народа” Алексей Петров возглавил Закарпатский областной совет. Об этом 7 декабря сообщило “Закарпатье онлайн”.

Соответствующее решение принято сегодня во время первого пленарного заседания первой сессии Закарпатского областного совета VIII созыва. В сессии приняли участие 62 депутата из 64, сообщает издание.

Кроме Петрова, на должность председателя выдвигался депутат от ОПЗЖ Виктор Русин. По подсчетам тайного голосования, Петров набрал 37 голосов, его оппонент – 17. Один бюллетень признали недействительным.

25 ноября Кабмин Украины на заседании согласовал увольнение Петрова с должности главы Закарпатской облгосадминистрации. Он возглавлял область с 22 апреля.

17 апреля президент Украины Владимир Зеленский уволил Петрова с должности начальника управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области. На этой должности он работал с 27 августа 2019 года.