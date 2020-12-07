 

Закарпатский областной совет возглавил бывший глава облгосадминистрации Петров

07.12.2020, 21:56, Новости дня

Бывший председатель Закарпатской областной государственной администрации, депутат от политической партии “Слуга народа” Алексей Петров возглавил Закарпатский областной совет. Об этом 7 декабря сообщило “Закарпатье онлайн”.

Соответствующее решение принято сегодня во время первого пленарного заседания первой сессии Закарпатского областного совета VIII созыва. В сессии приняли участие 62 депутата из 64, сообщает издание.

Кроме Петрова, на должность председателя выдвигался депутат от ОПЗЖ Виктор Русин. По подсчетам тайного голосования, Петров набрал 37 голосов, его оппонент – 17. Один бюллетень признали недействительным.

25 ноября Кабмин Украины на заседании согласовал увольнение Петрова с должности главы Закарпатской облгосадминистрации. Он возглавлял область с 22 апреля.

17 апреля президент Украины Владимир Зеленский уволил  Петрова с должности начальника управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области. На этой должности он работал с 27 августа 2019 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.10 / Бывший глава Серпуховского района Шестун перестал голодать в СИЗО

02.10 / Синоптики назвали срок завершения «бабьего лета» в Москве

27.07 / Гузеева резко отреагировала на вопрос о «Доме–2»

24.06 / Белькова, которая сложила мандат народного депутата, стала топ-менеджером “Оператора ГТС Украины”

01.07 / Голосование за изменения в конституции РФ. Европарламент не отправлял в Крым своих наблюдателей

07.11 / На месторождении в ЯНАО разлилась нефть

07.07 / Госдума одобрила введение штрафов за хамство чиновников

22.11 / Россияне не желают смотреть «новогодние огоньки»

17.09 / Ученые выяснили, откуда в живой природе так много синего цвета

12.11 / Официальный представитель Минобороны Армении подал в отставку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска