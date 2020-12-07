 

Генассамблея ООН поддержала резолюцию против милитаризации Крыма Россией

07.12.2020, 21:02, Новости дня

Генеральная Ассамблея ООН на заседании 7 декабря поддержала проект усиленной резолюции Украины о проблеме милитаризации Крыма Россией. Результаты голосования в своем Twitter опубликовал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

Против украинской резолюции проголосовали 17 стран: Россия, Армения, Беларусь, Камбоджа, Китай, Куба, Северная Корея, Иран, Кыргызстан, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Сербия, Судан, Сирия, Венесуэла, Зимбабве.

За принятие документа высказались 63 страны, еще 62 – воздержались.

Militarization of Crimea YES:
 NO:
pic.twitter.com/DRFzSE57uw

— Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) December 7, 2020

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что принятие резолюции свидетельствует о том, что милитаризация Крыма, которая осуществляется Российской Федерацией как государством-оккупантом, остается в центре внимания международного сообщества, которое рассматривает превращение Крыма в огромную военную базу как прямую угрозу безопасности и стабильности в регионе.

В резолюции осуждается российская временная оккупация Крыма и отмечается, что такая оккупация представляет угрозу международной безопасности.

Также в ней подтверждается, что оккупация является незаконной и нарушает международное право, а оккупированные территории должны быть безотлагательно возвращены под контроль Украины.

В документе отмечается, что Россия переместила на территорию Крыма вооружения, способные нести ядерные заряды. Резолюция требует от России немедленно прекратить такую деятельность.

Резолюция призывает международное сообщество к консолидации усилий с целью деоккупации Крыма, в том числе в рамках Крымской платформы.

В документе также отмечается, что, во-первых, российская оккупация наносит ущерб архитектуре безопасности и контроля над вооружениями. Во-вторых, российская оккупация нарушает стабильность международных режимов верификации и контроля над вооружениями – Договора об открытом небе, Договора об обычных вооруженных силах в Европе, Венского документа 2011 года о мерах доверия и безопасности. В-третьих, установление Россией контроля над объектами для хранения ядерного оружия в Крыму может представлять угрозу региональной стабильности.

Резолюция также призывает Россию прекратить милитаризацию образования в Крыму – школьную военную подготовку крымских детей, целью которой провозглашается их будущая служба в вооруженных силах РФ.

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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