 

“Бодрость на всю неделю”. Подкопаева рассказала, с чего начинается ее понедельник

07.12.2020, 19:18, Новости дня

Проживающая в США украинская спортсменка, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева 7 декабря в Instagram обнародовала фото, на котором запечатлена на фоне соснового леса в тренировочной форме.

“Люблю начинать понедельник с тренировки – это заряд бодрости на всю неделю вперед”, – написала она.

Подкопаева отметила, что находится в окрестностях пляжа Santa Rosa Beach во Флориде.

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Публикация от LiliyaPodkopayeva (@podkopayeva_official)

Подкопаева является обладательницей Кубка Европы, 45 золотых, 21 серебряной и 14 бронзовых медалей. Спортсменке также принадлежат титулы абсолютной чемпионки мира по спортивной гимнастике, чемпионки Европы и олимпийской чемпионки.

С 2004-го по 2009 год Подкопаева была замужем за бизнесменом Тимофеем Нагорным. От этих отношений у Подкопаевой есть приемный сын Вадим (2005) и дочь Каролина (2006).

В 2012 году Подкопаева вышла замуж за бизнесмена Виктора Костырко. Эти отношения она не афишировала и не называла дату развода.

В 2018 году олимпийская чемпионка вышла замуж за американского бизнесмена украинского происхождения Игоря Дубинского, а в сентябре 2019 года в третий раз стала мамой, родив супругу дочь Эвелину.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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