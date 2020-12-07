Синоптики предсказали исчезновение снега и холодов в Британии

07.12.2020, 19:04, Новости дня

В Великобритании к 2040 году перестанет выпадать снег из-за климатических изменений, рассказали в метеослужбе королевства. Так называемые ледяные дни в Британии значительно сократится вследствие снижения выбросов парниковых газов в атмосферу.

«Если мы не ограничим выбросы парниковых газов, то эти дни могут стать очень редкими в южной Англии в 2040-х годах, и хотя они все еще ожидаются дальше на Севере, особенно в горных районах, частота (холодных дней) везде уменьшится», – передает сообщение метеослужбы РИА «Новости».

«Ожидается, что самые жаркие дни в Великобритании достигнут пика выше 40 градусов по Цельсию к 2080 году, в то время как количество самых холодных дней уменьшится. У нас все еще будут холодные дни, но такие явления, как снег, станут все большей редкостью, особенно в Южной Англии», – сообщила научный сотрудник британского метеобюро Лиззи Кендон.

По ее словам, минимальная температура в Южной Англии составит от 2 до 4 градусов вместо 0 – 2 градусов в 2019 году.

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