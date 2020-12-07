 

В Запорожье во время задержания на взятке сбежал сотрудник ГБР – СМИ

07.12.2020, 17:30, Новости дня

7 декабря в Запорожье при попытке задержания за взяточничество сбежал сотрудник Государственного бюро расследований (ГБР). Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах проинформировал УНН.

Собеседники агентства рассказали, что действующего сотрудника ГБР пытались задержать рядом с площадью Маяковского при получении от предпринимателя взятки в размере 15 тыс. грн.

“При задержании сотрудник ГБР начал сопротивляться, а затем скрылся на автомобиле Mitsubishi. Проводятся действия по задержанию мужчины”, – пишет УНН.

Агентство не указало, какое ведомство пыталось провести задержание.

Государственное бюро расследований начало свою деятельность 27 ноября 2018 года, это центральный правоохранительный орган Украины, задачи которого заключаются в расследовании уголовных дел, в которых фигурируют правоохранители, судьи и высшие чиновники.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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